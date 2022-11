Companie clujeana de IT listata la bursa anunta ca si-a crescut profitul cu 55% in trimestrul III si vrea sa lanseze un holding care va investi in startup-uri

LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listata la BVB, piata AeRo, si-a crescut cu 55% profitul net in trimestrul 3 al anului in curs, ajungand la 4,34 mil lei, in timp ce EBITDA a inregistrat o crestere de 30%. La nivelul cifrei de afaceri, LIH a inregistrat o crestere de 15%, realizand 18,45 milioane lei. Compania se pregateste sa lanseze un holding care va investi in inovatie pentru asigurari si domenii conexe.Cea mai mare pondere in venituri, 53%, o are linia de business ITC&Telco, in ... citeste toata stirea