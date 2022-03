Companie de dezvoltare IT din Cluj: "Exista deja o lipsa de programatori de 15 - 20% la nivelul regiunii noastre, conflictul din Ucraina duce procentul spre 40%"

Razboiul din Ucraina determina o reasezare fortata in piata IT din regiune, iar deficitul de programatori din regiune va creste, estimeaza conducerea companiei clujene de dezvoltare de software Oves Enterprise. Creste presiunea pe resursele din Romania, iar cei din domeniu se asteapta la o crestere de circa 10% - 20% pentru costurile acestor resurse. Companiile din Romania ar putea integra developeri din Ucraina."Razboiul din Ucraina determina o reasezare fortata in piata IT din regiune. ... citeste toata stirea