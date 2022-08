Companie de Tehnologie din Cluj lucreaza la o platforma de intermediere de asigurari, unde integreaza elemente de inteligenta artificiala

Compania de tehnologie Life is Hard, listata la BVB, pe piata AeRo, are in lucru "noul 24broker", o platforma de intermediere de asigurari, unde integreaza elemente de inteligenta artificiala, anunta reprezentantii firmei.Compania incheie prima jumatate a anului cu o cifra de afaceri de 12,4 milioane de lei - cu 20% mai mare decat perioada similara 2021 - si un profit net de 1,6 mil lei, in crestere de 335% fata de primul semestru al anului precedent. Compania dezvolta o platforma destinata ... citeste toata stirea