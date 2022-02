Companiile cauta in Cluj peste 1000 de angajati in aceasta primavara

Peste 1000 de locuri de munca vor fi disponibile la Cluj, in cadrul unui targ de job-uri programat luna aceasta. Jucatorii din piata de recrutare spun ca urmeaza o perioada intensa pentru piata muncii. Numarul de angajati din judetul Cluj a crescut cu peste 7000 in interval de un an, arata statisticile oficiale.Dupa trei editii online si una hibrid, reteaua de evenimente de job-uri Targul de Cariere revine in format fizic si pregateste editii in 6 orase, in aceasta primavara, iar numarul de ... citeste toata stirea