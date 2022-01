Companiile de IT cu cele mai mari salarii din Romania. Sunt si firme cu sediu sau birouri in Cluj

Microsoft, Endava si Cognizant Solutions sunt firmele de IT care ofera cele mai mari salarii medii nete din Romania, arata calculele Economedia realizate pe baza datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Au fost luate in calcul firmele de IT cu cele mai mari cifre de afaceri. Endava are sediu in Cluj, dar si Cognizant are angajati in municipiu.Microsoft este compania americana fondata de Bill Gates, unul dintre cei mai mari producatori de software din lume, cu peste 90. ... citeste toata stirea