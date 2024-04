Companiile PPC din Romania isi dezvaluie noua identitate de brand

Grupul de companii PPC din Romania a demarat recent prima sa campanie deimagine, marcand astfel trecerea la noua identitate de brand. Noua marcareflecta responsabilitatea in fata comunitatii, angajamentul de a crea valoarepentru toti, de a fi o organizatie axata pe sustenabilitate si economiacirculara.Energia electrica ne insoteste constant in rutina noastra zilnica,defineste lumea in care traim din ce in ce mai mult, dar modul in care ofolosim este diferit pentru fiecare dintre noi. ... citește toată știrea