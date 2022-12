Companiile SITA si TechTalent Software vor infiinta un centru de cercetare si dezvoltare la Cluj, axat pe solutii guvernamentale si pentru industria aeronautica. De ce au ales investitorii Clujul?

Companiile SITA si TechTalent Software vor infiinta un centru de cercetare si dezvoltare in Romania, la Cluj-Napoca, anunta cei doi parteneri. Noul centru va fi dedicat dezvoltarii de noi solutii guvernamentale si de procesare a pasagerilor.Reprezentantii SITA spun ca investitia vine in contextul in care, pe masura ce serviciile de transport aerian se redreseaza, se contureaza o cerere semnificativa pentru mai multa automatizare din partea aeroporturilor, guvernelor si companiilor aeriene, ... citeste toata stirea