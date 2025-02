Conac istoric din centrul Clujului, scos la vanzare cu 1,8 milioane de dolari! Cladirea a avut numai 2 proprietari in ultimii 100 de ani - FOTO

Un conac istoric din centrul municipiului Cluj-Napoca a fost scos la vanzare cu fabuloasa suma de 1,8 milioane de dolari. Cladirea a fost construita in anul 1912 si a avut numai doi proprietari de-a lungul timpului, fiind vanduta pentru prima data in anul 1936.Conform anuntului publicat pe o platforma de imobiliare, conacul are 12 camere, 6 bai, 2 terase si doua balcoane."Conac Istoric in Cluj, Locatie Centrala, 12 Camere, Potential Ridicat Va oferim spre vanzare un conac deosebit, situat in ... citește toată știrea