Concedieri colective mascate la NTT Data, gigantul clujean din domeniul IT. Oamenilor li s-ar cere sa demisioneze: "Noi vrem somaj"

Compania NTT Data, un nume solid de pe piata IT-ului din Romania, pare a avea probleme si ar urma sa renunte la o serie de angajati valorosi, deci posibil cu salarii foarte mari.Conform unor surse din piata, citate de dorusupeala.ro, ar fi in pericol de a-si pierde locurile de munca angajatii din departamentul EMBEDDED (denumit intern ETEC) din cadrul companiei NTT Data Romania. Acolo lucreaza in principal de ingineri software si specialisti in tehnologie digitala care lucreaza in dezvoltarea ... citește toată știrea