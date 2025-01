Concedieri peste noapte la o mare firma de IT din Cluj, cu zeci de mii de angajati in intreaga lume:"Tratati cu indiferenta. Nu am primit nicio explicatie"

Concedieri peste noapte la Cluj: O mare firma de IT ce ofera de servicii financiare desfiinteaza posturi fara preavizIn aceasta saptamana, mai multi angajati ai unei firme de servicii financiare din Cluj, cunoscuta sub initialele WK (N.R. Wolters Kluwer), au fost concediati prin desfiintarea posturilor, fara preaviz si, in unele cazuri, fara compensatii.Wolters Kluwer este furnizor global de informatii profesionale, solutii software si servicii sectoare precum cel fiscal, financiar, de audit, ... citește toată știrea