Concediu in Grecia 2022: Informatii utile legate de preturi si de drumul cu masina spre zona Halkidiki - Thassos

Sezonul de vara 2022 a inceput in Grecia, iar statul elen asteapta o crestere semnificativa a numarului de turisti romani. A spus-o chiar ministrul Vassilis Kikilias."Vreau sa subliniez ca vin mai devreme in acest an... Au inceput deja calatoriile rutiere in nordul Greciei, dar si zborurile inca din mai si inceputul lunii iunie", a spus Kikilias, conform g4media.ro, adaugand ca turoperatorii romani sunt dornici sa coopereze cu hotelierii si operatorii de turism din Grecia sa prelungeasca ... citeste toata stirea