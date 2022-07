Conferinta de business John Maxwell la Cluj redefineste leadership-ul! Cum poti fi lider oriunde, oricum

Managerii, antreprenorii si tinerii profesionisti sunt asteptati pe 16 iulie in Cluj-Napoca, pe Cluj Arena, la conferinta "Leading from the heart", sustinuta de expertul mondial in business si leadership Dr. John C. Maxwell. Mediul de afaceri din Romania este provocat sa regandeasca, in contextul post-pandemic si al incertitudinii economice si sociale, felul in care managementul echipelor si al oamenilor poate deveni solutia pentru un business eficient.Autor a peste 70 de carti, vorbitor ... citeste toata stirea