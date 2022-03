Consecinta neasteptata a razboiului din Ucraina: specialistii prevad o criza a hartiei in toata Europa

Razboiul izbucnit in Ucraina a declansat o criza in intreaga Europa, iar aceasta criza poate fi observata in toate domeniile, inclusiv pe piata hartiei. Astfel ca pungile si ambalajele din acest material ar putea deveni un lux, iar majoritatea magazinelor se vor intoarce la vanzarea de pungi si sacose din plastic reciclat. Producatorii ne sfatuiesc sa refolosim sacosele de hartie si sa nu le mai aruncam dupa doar o folosire.La o fabrica de ambalaje din Iasi sunt produse intre cinci si sapte ... citeste toata stirea