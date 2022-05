Consilierul BNR, Adrian Vasilescu: Cred ca ne vom indrepta inevitabil catre impozite mai mari

Consilierul BNR, Adrian Vasilescu, crede ca Romania trebuie sa majoreze impozitele pentru oprirea cresterii inflatiei."Romania este in criza. Sa speram ca in aceasta criza nu va veni o recesiune. Guvernatorul si-a exprimat speranta, de la tribuna de la care a vorbit joi, ca Romania nu este in recesiune si sunt sanse sa nu fim in recesiune, sa trecem de asta. Criza financiara nu exista in Romania, asta este o poveste, si tocmai asta e punctul tare: nu avem criza financiare in aceasta criza ... citeste toata stirea