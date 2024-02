Consiliul Concurentei a aplicat amenzi usturatoare. Cum se intelegeau, pe WhatsApp, Samsung, eMag, Flanco si Altex pentru fixarea preturile

Consiliul Concurentei a terminat anul trecut 14 investigatii privind incalcarea Legii concurentei, aplicand amenzi totale de 160 milioane lei. In 2023 au fost declansate 24 de investigatii, cele mai multe din ultimii 12 ani.Consiliul Concurentei a aplicat amenzi in valoare totala de 160 milioane lei (32,1 milioane euro), din care 77% reprezinta sanctiuni aplicate pentru intelegeri intre companii. De asemenea, in 2023 au fost declansate 24 de investigatii privind posibile incalcari ale Legii ... citește toată știrea