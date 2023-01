Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care RDF SA din judetul Arad intentioneaza sa preia Dachim SRL din judetul Cluj.RDF, parte din grupul Roca, desfasoara activitati in comertul cu produse diverse, in vreme ce Dachim cultiva cereale, legume si plante folosite pentru productia de ulei. "In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu este in masura sa ridice obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata ... citeste toata stirea