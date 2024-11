Consiliul Local Cluj-Napoca pierde definitiv litigiul cu constructorul "cartierului Lomb", dupa 12 ani

Dupa 12 ani de la deschiderea procesului si la aproape doua decenii de la asteptatul inceput al lucrarilor in cartierul Lomb din Cluj-Napoca, Impact Developer and Contractor anunta victoria definitiva impotriva Consiliului Local din Cluj-Napoca in litigiu.Impact a informat vineri pe Bursa de Valori Bucuresti ca Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat in dosarul dintre cele doua parti, deschis inca din 2012, si a dat castig de cauza constructorului. Impact a cerut obligarea ... citește toată știrea