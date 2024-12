Constructorii clujeni de la Diferit SRL, cunoscuti in trecut ca "firma de casa" a Primariei Cluj, noi lucrari de 420 de milioane lei la un drum important

Constructorii clujeni de la Diferit SRL, cunoscuti in trecut ca "firma de casa" a Primariei Cluj, castiga lucrari de 420 milioane de lei pentru modernizarea unui drum important.Firma Diferit SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, cunoscuta pentru numeroasele sale contracte pentru drumurile din Cluj, va fi implicata acum si in modernizarea a 40 km de drum intre Baia Mare si Satu Mare, un proiect evaluat la 420 milioane de lei.Asocierea dintre companiile Diferit AG si Diferit SRL, controlata de familia ... citește toată știrea