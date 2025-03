Constructorul ciotului de 5 km care leaga A3 de centura Clujului, cel mai mare progres pe un santier din Romania in decembrie, 18%

Compania Dimex 2000 a inregistrat in decembrie cel mai mare progres pe marile santiere de infrastructura rutiera, cu lucrarile la Drumul Expres Turda - Tureni. Urmatorii in top sunt chinezii de la CCECC si turcii de la Nurol, cu lucrari la A0, respectiv A7.Topul constructorilor de autostrazi si drumuri expres este dominat in luna decembrie de asocierea condusa de bistritenii de la Dimex 2000. Aceasta a inregistrat un avans de 18 puncte procentuale la Drumul Expres Turda - Tureni (DEx4), ... citește toată știrea