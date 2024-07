Constructorul viaductelor de la Nadasel si Topa Mica din Cluj, de pe Autostrada Transilvania, ar putea aduce marea surpriza pozitiva in acest an in constructia de autostrazi, considera asociatia care monitorizeaza lucrarile de mare infrastructura din tara, Pro Infrastructura.E vorba de constructorul turc Ozaltin, ale carui lucrari de pe Drumul Expres DEx12 intre Bals si Craiova, "arata foarte bine" dupa cum arata asociatia, "incercand parca sa demonstreze ca si turcii pot sa se tina de ... citește toată știrea