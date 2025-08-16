Editeaza

Consultant financiar clujean cu "bagajele" facute dupa "Pachetul 2" Bolojan: "Eu Spania, voi?"/"EsEAPA! Astia si in pachetul 2 iau banii tot de la noi!"

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 16 August 2025, ora 10:43
6 citiri
Consultantul financiar clujean Doru Supeala critica noul pachet de masuri economice prezentat de premierul Romaniei, Ilie Bolojan. Acesta fusese anuntat drept "pachetul reducerilor de cheltuieli bugetare", dupa ce primul a vizat cresterea veniturilor la buget.
"Fusese vorba ca Pachetul 1 era despre cum iau bani de la noi, pentru ca Pachetul 2 sa fie despre cum platesc si ei, cot la cot cu noi. Citesc acum Pachetul 2 si... EsEAPA! Astia si in pachetul 2 iau banii tot de la noi!", spune Supeala. ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
REVOLTATOR: O femeie a murit azi-dimineata la un semafor, pe o strada din Cluj-Napoca. Dupa 3 ore, trupul acesteia inca zace pe troturar! VIDEO EXCLUSIV
O scena tulburatoare s-a petrecut marti dimineata pe strada Giordano Bruno din Cluj-Napoca. O femeie ...
Clujeanca revoltata reclama medicul de garda: "Mama mea, cu infectie majora in organism, a fost tratata cu indiferenta. Viata pacientei e pusa in pericol"
Clujeanca revoltata acuza medicul de garda de tratament superficial si indiferenta fata de starea ...
VIDEO EXCLUSIV. Scandal socant in Cluj: O clujeanca a lovit de trei ori, intentionat, cu masina un tatic sub ochii fetitei lui de 7 ani. Apoi a fugit!
O scena socanta a avut loc aseara in trafic, in jurul orei 19.00, pe strada Donath din Cluj-Napoca, ...
ActualitateBusinessSportLife Show