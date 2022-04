Contract de un milion de euro pentru refacerea infrastructurii rutiere deteriorate dupa reparatii la retelele de apa si canalizare din Cluj-Napoca.Contractul a fost scos la licitatie de operatorul retelelor, Compania de Apa "Somes" SA, in continuarea unui alt contract cu obiect similar care a vizat cele 75 de comune din Cluj si Salaj in care compania livreaza apa potabila.Astfel, in situatia aparitiei unor avarii in sistemul de alimentare cu apa si canalizare, Compania de Apa Somes SA ... citeste toata stirea