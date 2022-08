Contractul pentru constructia sectiunii Chiribis-Biharia a Autostrazii Transilvania va fi lansat din nou in licitatie

Amintim, Compania de Drumuri a reziliat contractul pentru proiectarea si executia lotului Biharia - Chiribis de pe Autostrada Transilvania, in luna mai, dupa aproape doi ani de blocaj si litigiu cu antreprenorul Selina. Contractul semnat in vara anului 2020 pentru o suma mult sub estimarea CNAIR prevedea finalizarea celor aproape 30 de kilometri inceputi de constructorul Bechtel la sfarsitul anului, dar proiectul s-a blocat dupa ce antreprenorul a solicitat o majorare substantiala a ... citeste toata stirea