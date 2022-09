Controale ANAF la cei care au spatii de nunti si botezuri. Ce sanctiuni s-au dat pana acum

De la jumatatea anului, ANAF a inceput actiuni de control la contribuabilii care au in proprietate, administrare/gestiune spatii cu destinatie principala de organizare eveniment de (nunti, botezuri, aniversari etc).Controalele antifrauda (care inca continua) vizeaza fiscalizarea veniturilor, inclusiv prin dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale in cazurile in care exista aceasta obligatie legala existenta documentelor justificative pentru bunurile destinate ... citeste toata stirea