Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au inchis 11 magazine Mega Image, in urma unor controale.Inspectorii au aplicat 90 amenzi contraventionale in cuantum de 900.000 lei si au dispus inchiderea magazinelor pana la remedierea deficientelor in 11 locatii.In perioada 07.08-08.08.2023, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov a verificat modul in care sunt respectate prevederile legale din domeniu in lantul de magazine de sub umbrela ... citeste toata stirea