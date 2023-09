Activitatea a 13 statii GPL din Cluj a fost oprita, in urma neregulilor gasite de autoritati in timpul controalelor efectuate. Reprezentantii institutiilor cu atributii in domeniu au aplicat 57 de sanctiuni contraventionale in valoare de 700.101 lei, respectiv 166 de avertismente."In urma verificarilor a fost suspendata activitatea la 13 statii GPL, din care, la 10 statii a fost suspendata complet activitatea pentru neconformitati la instalatia GPL si la 3 statii pentru neconformitati la alte ... citeste toata stirea