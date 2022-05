Corina Cretu, europarlamentar: Romania are mari intarzieri in accesarea de fonduri europene. Spania si Franta au atras deja miliarde de euro

Romania este "foarte intarziata" in ceea ce priveste accesarea de fonduri europene, spune europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, citata de News.ro. Aceasta da exemplul altor state precum Spania si Franta, care au atras deja miliarde de euro atat din PNRR, cat si din exercitiul financiar 2021-2027."Acest Plan National de Redresare si Rezilienta reprezinta, cumva, o sansa istorica pentru ca vine in plus fata de alocatiile pe care Romania oricum le avea ca membra a Uniunii ... citeste toata stirea