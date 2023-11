Pretul carburantilor in Romania, astazi, 7 noiembrie 2023. Benzina se ieftineste usor, in timp ce motorina se scumpeste.Daca luni, 6 noiembrie 2023, pretul pentru un litru de benzina standard ajungea pana la 6,98 lei, marti, 7 noiembrie 2023, pretul pentru un litru de benzina standard variaza intre 6,78 si 6,92 lei.De asemenea, pretul pentru un litru de benzina premium a scazut, in medie, cu 5-6 bani. Asta inseamna ca un litru de benzina premium a ... citeste toata stirea