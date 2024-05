Cozonacul - desert de lux pentru romani. Pretul unui kilogram depaseste si 100 de lei

In patiserii si brutarii se lucreaza la foc continuu in aceste zile. Foarte multa lume nu are timpul necesar de a sta, de a lasa la dospit un cozonac, de a framanta, si atunci se indruma catre afacerile care fac acest lucru.Specialistii estimeaza ca se vor vinde anul acesta 7,2 milioane de cozonaci, dintre care o parte vor ajunge la romanii de peste hotare.Insa, doar cine isi permite cumpara! Cozonacul a ajuns sa fie un desert de lux in acest an. Preturile incep de la 40 de lei si ... citește toată știrea