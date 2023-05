Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor, in primul trimestru, s-au cifrat la 30,5 miliarde lei, in crestere cu peste 7,77% comparativ cu nivelul imprumuturilor noi accesate in aceeasi perioada din anul 2022, cand au fost de 28,3 miliarde lei, potrivit platformei dreptullabanking.ro, o campanie a bancilor din Romania, transmite Agerpres.Creditarea a fost impulsionata de creditele accesate de companii, cu o pondere de 61,6% in totalul creditelor noi acordate. In ... citeste toata stirea