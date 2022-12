Creditele si depozitele clientilor neguvernamentali, in scadere

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2021, creditul neguvernamental a inregistrat in noiembrie o scadere de 3,1% in termeni reali, arata datele Bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au scazut cu 8,2%, in termeni reali.Datele pot fi consultate AICIMasa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii noiembrie 2022 un sold de 584,559 miliarde de lei. Aceasta a crescut cu 0,6 la suta (-0,6 in termeni reali) fata de luna ... citeste toata stirea