Cresc in continuare preturile cerute pe apartamente: Cele mai mari majorari au fost in martie in Cluj-Napoca si Brasov

Preturile cerute pe apartamente in Cluj-Napoca s-au majorat in martie cu 4,2% fata de luna precedenta, cel mai mare avans dintre marile orase din tara, arata datele portalului Imobiliare.ro. Fata de acum doi ani, sumele pretinse de vanzatori sunt cu 28% mai mari."Tensiunea socio-politica resimtita in contextul conflictului militar din Ucraina, nu a avut, pana in momentul de fata, un efect transant asupra preturilor de pe piata rezidentiala. Variatii pozitive au avut loc pe ambele segmente de ... citeste toata stirea