Cresc pensiile! Guvernul a decis in sfarsit cu cat vor fi majorate pensiile

Guvernul a decis cu cat vor creste pensiile de la 1 ianuarie 2023, in sedinta de luni.Coalitia de guvernare a decis, in aceasta seara, majorarea punctului de pensie cu 12,5%.Cei care au o pensie de 1.000 de lei, majorarea va aduce 125 de lei in plus. Pentru punctul de pensie, care in acest moment este de 1.586 de lei, majorarea va fi cu 198 de lei, adica 1.784 de lei. Pensionarii cu un venit de 1.800 de lei, majorarea va aduce 255 de lei in plus.De ... citeste toata stirea