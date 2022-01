Cresc preturile nesimtite la locuintele din Cluj si in 2022? Ce spun specialistii in imobiliare

"Orasul de 5 stele" ne va uimi si in acest an cu cresterea preturilor la locuinte. Specialistii in imobiliare estimeaza ca doritorii de a achizitiona un imobil la Cluj, vor fi nevoiti sa scoata din buzunare cu 20 sau chiar 25% mai multi bani in anul 2022.Noile ansambluri rezidentiale sunt in dezvoltare in prezent in unul din cele mai dinamice orase din tara."Pentru 2022 estimam cresteri de peste 20% la locuintele din Cluj Napoca. In 2019 am avut o evolutie galopanta pe zona de preturi la ... citeste toata stirea