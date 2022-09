Cresterea animalelor a devenit o afacere proasta pentru fermierii romani: "Ori vindem, ori plecam in tari unde se platesc subventii mai mari"

A venit toamna si este perioada in care se numara recoltele, iar fermierii isi calculeaza profitul. Doar ca, unii crescatori de animale au iesit pe minus. Dupa ce au investit in animale, au ajuns la concluzia ca banii pe care ii pot primi pentru produsele de origine animala nu le ajung sa plateasca facturile. Asa ca unii dintre ei au luat decizii radicale: fie isi vand fermele, fie se muta in Ungaria, unde au parte de subventii mai avantajoase."Daca Dumnezeu ne ajuta, peste o luna de zile ... citeste toata stirea