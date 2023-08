Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,9% in trimestrul II 2023, comparativ cu trimestrul anterior, iar in primul semestru s-a majorat cu 1,7% comparativ cu semestrul I 2022, pe seria bruta si cu 2,8% pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarii semnal a Institutului National de Statistica (INS), citata de Agerpres.Economia a crescut cu 1,1% in al doilea trimestru din 2023 fata de aceeasi perioada a anului trecut.Astfel, pe serie ajustata sezonier, Produsul intern brut a crescut cu 0,9% ... citeste toata stirea