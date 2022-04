Cresteri semnificative la depozitele in valuta (date BNR)

Depozitele in valuta ale rezidentilor s-au majorat cu 19% in martie comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate azi de Banca Nationala a Romaniei. Depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei au crescut cu aproximativ 14% in interval de un an, iar cele ale altor sectoare cu 32%.Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au scazut in luna martie 2022 cu 0,5 la suta fata de luna anterioara, pana la nivelul de 478 751,9 milioane lei, iar fata de aceeasi perioada ... citeste toata stirea