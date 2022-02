Criza din Ucraina depreciaza valutele din regiune, leul ramane stabil. Romania are dobanzi in urcare, dar va fi oare evolutia pe termen lung?

Valutele din regiune s-au depreciat semnificativ azi dimineata, 24 februarie, cu 0,8-1,4%, in contextul in care Rusia a lansat o invazie la scara larga in Ucraina. Totusi, expertii in domeniul economic precizeaza ca cursul leului se afla in urcare cu numai 0,1% in raport cu euro.Leul este, in general, mai stabil fata de alte valute din regiune, in contextul in care BNR monitorizeaza si intervine temporar pentru a calma momentele cu volatilitate ridicata. Dobanzile au stagnat sau chiar au ... citeste toata stirea