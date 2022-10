Criza energetica, in cifre. Pretul energiei electrice pentru gospodarii a crescut cu 55% in Romania si gazele s-au majorat cu aproape 95% in prima jumatate a anului

In prima jumatate a anului 2022, preturile medii ale energiei electrice pentru gospodarii in UE au crescut puternic in comparatie cu aceeasi perioada din 2021, de la 22,0 euro/100 kWh la 25,3 euro/100 kWh, arata datele publicate de Eurostat si citate de Economedia. Preturile medii la gaze au crescut, de asemenea, in comparatie cu aceeasi perioada din 2021, de la 6,4 EUR per 100 kWh la 8,6 EUR per 100 kWh in prima jumatate a anului 2022. Romania a inregistrat o crestere de peste 55% la ... citeste toata stirea