Criza majora in mediul de afaceri din Cluj! Antreprenorii si-au pus firmele pe butuci: "Ascund datorii rostogolite de la an la an"

Clujul se numara printre judetele cele mai afectate de valul de dificultati economice care a lovit mediul de afaceri la inceputul anului 2024.La inceputul acestui an, un numar de peste 155.000 de firme din Romania se confruntau cu dificultati financiare, fiind in diverse stadii de dizolvare, radiere, insolventa saucu activitatea suspendata, fiind atins un record reprezentand un record al ultimilor cinci ani.Conform unei analize recente, cele mai multe firme cu probleme au fost consemnate in ... citește toată știrea