Criza pe piata imobiliara din Cluj? Dezvoltatorii iau bani "la negru" ca sa-si ajute clientii sa fenteze TVA-ul: "Unii fac hartii fictive de imprumut"

Piata imobiliara din Cluj pare sa dea primele semne de instabilitate. Un clujean a starnit o adevarata dezbatere pe retelele de socializare, dupa ce a adus in discutie o practica controversata intalnita in tranzactiile imobiliare din Cluj-Napoca si Floresti.El a marturisit ca vrea sa cumpere o casa in Floresti, iar pretul imobilului este de 160.000 de euro. Insa, dezvoltatorul imobiliar i-ar fi propus sa faca o parte din plata "la negru", pentru a reduce taxele catre stat.