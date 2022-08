Cu cat s-a scumpit viata in Romania, in ultimul an. Suntem campioni la scumpirea carburantilor si a gazelor naturale

Institutul National de Statistica a publicat datele oficiale despre cat de scumpa este viata romanilor. Potrivit INS, in ultimul an gazele naturale s-au scumpit cu peste 70%, iar combustibilii cu 35 de procente. In privinta alimentelor, datele arata cu uleiul este campionul majorarilor.Datele Institutului National de Statistica arata ca luna trecuta am avut o inflatie de 15%, adica de trei ori mai mare fata de cat era in august 2021 si doar intr-o luna teoretic, preturile au crescut cu 1%, ... citeste toata stirea