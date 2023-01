Cu cat scade factura, daca reduci temperatura in casa cu un singur grad

Reducerea temperaturilor in casa este in mintea tuturor romanilor, mai ales ca acum facturile sunt tot mai mari.Un studiu realizat in Uniunea de Agentia Internationala a Energiei arata ca temperatura medie este de 22 de grade Celsius. Reducerea cu un singur grad ar insemna o economie intr-un an cu 10 miliarde de metri cubi, aproape cat tot consumul de gaze al Romaniei.In ceea ce priveste facturile, reducerea temperaturilor cu un singur grad ar insemna o economie intre 3 si 10%.In 2018, un ... citeste toata stirea