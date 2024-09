Cu cat se platesc, de fapt, in plus, orele de munca suplimentare. Angajatorii sunt obligati sa respecte aceasta lege

Potrivit legislatiei muncii din Romania, angajatii care lucreaza in afara programului normal de lucru, inclusiv in weekend sau de sarbatori legale, au dreptul la o compensatie financiara sau la zile libere platite. Aceste reglementari sunt stabilite pentru a proteja drepturile angajatilor si pentru a asigura respectarea normelor legale de catre angajatori.Daca un angajat lucreaza sambata, duminica sau in zile de sarbatoare legala, legea prevede ca munca suplimentara trebuie compensata in mod ... citește toată știrea