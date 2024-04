Cu cat se scumpesc alimentele pana ajung pe mesele romanilor. Diferenta de pret intre ferma si raft in Romania, comparativ cu alte tari din UE

Pretul produselor creste semnificativ in lantul de aprovizionare, de la producator pana la raft, acesta fiind diferit de la tara la tara.De exemplu, un kilogram de mere din productie locala costa in martie 2024 pe rafturile magazinelor din Romania 0,89 de euro (89,04 euro/100 kilograme), cu 54% mai mult decat pretul cu care acelasi produs a plecat de la fermier, arata o noua analiza a Economica.net.Pretul creste odata cu procesarea alimentelor. Astfel, produsele se scumpesc in medie, 31%, ... citește toată știrea