Angajatorii din domeniile care recruteaza cel mai mult pe timp de vara ofera salarii de aproximativ 3.500 de lei - in retail, 3.300 de lei - in industria alimentara si HoReCa si 3.000 de lei in turism, arata o analiza a platformei eJobs. Asteptarile candidatilor sunt cu 30% - 40% mai mari pentru aceleasi domenii.Mai mult de 13.000 de joburi noi au fost scoase in piata in luna iunie de angajatorii din retail, industria alimentara / HoReCa si turism, domeniile care au cea mai mare nevoie de ... citeste toata stirea