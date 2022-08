Cu cat va creste salariul mediu net in acest an, anuntul CNSP. Cresterea salariilor nu mai tine pas cu inflatia

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a anuntat noile estimari ale cresterii castigului salarial mediu net lunar in 2022. Insa, dupa scumpirile din acest an, cresterea salariului mediu sigur nu mai poate tine pasul cu rata inflatiei.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza pentru acest an o crestere a castigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 de lei. Prognoza este in crestere fata de cea din primavara, cand CNSP estima un avans de 10,8%, respectiv un castig ... citeste toata stirea