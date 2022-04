Cu ce venituri trebuie sa se descurce o gospodarie din Romania? Jumatate din cheltuieli merg pe alimente, locuinta si intretinere

Veniturile totale ale unei gospodarii din Romania au ajuns in trimestrul IV al anului trecut la o medie de 6055 lei, adica 2395 lei pe persoana, conform Institutului National de Statistica (INS). Cheltuielile totale ale populatie au fost, in medie, de 5291 lei lunar pe gospodarie si au reprezentat 87,4% din nivelul veniturilor totale.Datele INS arata ca veniturile banesti au fost, in medie, de 5591 lei lunar pe gospodarie (2212 lei pe persoana), iar veniturile in natura au fost estimate la ... citeste toata stirea