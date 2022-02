Cum a castigat Clujul constructia unei fabrici de medicamente, investitie de 50 milioane de euro. "Am concurat cu Austria, Cehia, care de asemenea sustin astfel de investitii. Un mare suport a fost pozitia geografica"

Stada Romania, subsidiara grupului german cu acelasi nume, a anuntat o investitie de 48,3 milioane de euro pe piata locala in constructia de la zero a unei fabrici de medicamente in Turda.Fabrica va fi construita in parcul industrial Aries din Turda, Stada achizitionand 100.000 mp de teren, care sa ii permita dezvoltarea ulterioara a proiectului."Stada a ales Romania in primul rand datorita amplasarii geografice, care uneste axa est-vest cu nord-sud, fiind amplasata intre fabricile din ... citeste toata stirea