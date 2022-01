Cum a evoluat mediul de afaceri locali in anul 2 de pandemie: Insolvente, suspendari, dizolvari in 2021

Numarul de insolvente, suspendari, dizolvari si radieri de companii a crescut in 2021 fata de anul anterior, insa a ramas sub nivelul pre-pandemie din 2019, arata datele KeysFin, furnizori de solutii de business information din Romania. Numarul de companii nou-infiintate a atins un nivel record in anul 2021, potrivit ultimei editii a raportului KeysFin Macro Update. Cele mai multe entitati infiintate in 2021 au fost inregistrate in Bucuresti si Cluj."In scenariul de baza, estimam ca economia ... citeste toata stirea